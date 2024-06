Adeus a Natiruts – Uma História de Sucesso no Reggae

Quando Brasília estava em um dos seus auges –– reconhecida como a “Capital do Rock ––, uma banda brasiliense, fundada em 1996, começou tocando em festas e eventos locais e rapidamente ganhou popularidade, mas com um som totalmente diferente. Ao misturar elementos de reggae com influências da música brasileira, criou um som único que logo embalou o Brasil afora. O Natiruts, antigo e conhecido pela geração da época como “Nativus”, não somente conquistou seu espaço, mas também se transformou em uma das bandas mais conhecidas do reggae brasileiro.



O primeiro álbum lançado, Nativus (1997), popularizou-se com o sucesso Presente de um Beija-Flor. À época, a banda era formada por Alexandre Carlo (vocal e guitarra) e Luís Mauricio (baixo), juntamente com os amigos Izabella Rocha (vocal), Bruno Dourado (percussão) e Kiko Peres (guitarra).

Após 28 anos de estrada, o Natiruts se prepara para se despedir dos palcos com 20 shows por todo o país. “Foi um processo natural e honesto com nosso eu artístico. Fizemos tudo o que poderíamos de interessante juntos. Agora precisamos reciclar, tocar com outras pessoas, criar em outros ritmos musicais. Mas o reggae sempre estará presente”, garante Alexandre Carlo. O primeiro show da turnê não poderia ser em outro lugar, senão a capital, citada em tantas letras da banda, pelo seu pôr do sol ou cotidiano político. Neste sábado (8/6), o Natiruts, hoje com Alexandre e Luís à frente, vai celebrar os sucessos de uma das maiores bandas brasileiras, que encerrará sua carreira com muitas lembranças e boas vibrações junto ao público da capital. Para a turnê de encerramento Leve Com Você, o Natiruts convida Pedro Alex com o grupo brasiliense QueOnda.

Natiruts. Crédito: Pedro Napolinário

Ao Jornal de Brasília, Alexandre diz que, ao longo desses anos, não planejou um legado que pretendia deixar compondo as canções da Natiruts. “O motivo de escrever canções sempre foi prestar uma contribuição ao mundo”. Entre os artistas nacionais e internacionais que o Natiruts já gravou, estão Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Ziggy Marley, Luiz Melodia, Edson Gomes, Claudia Leitte. “Foram tantas boas parcerias! Não dá pra citar todos, mas cada um acrescentou em nossa trajetória”, diz o vocalista.

O fim da banda veio naturalmente, com cada integrante seguindo de forma inconsciente, mas cada um já traçando seu caminho. “É até contraditório assim, né? Porque a gente viu a comoção do nosso público e a gente fica muito feliz em saber o quanto a banda é querida”, destaca Luís Mauricio. “Mas, para a gente, é um momento de celebração. Conseguimos entregar o nosso melhor e fomos muito além do que nos propusemos no começo. Então, é realmente uma missão cumprida –– e cumprida com excelência”, completa.

Sobre os planos atuais, Alexandre diz que todos vão continuar desempenhando o ofício principal enquanto cidadão, que é compor. “E que pelo teor do conteúdo das letras, acabou se tornando meu maior projeto social”, orgulha-se. E, assim como no início de sua carreira, Alexandre deixa seu recado sobre a grande indústria da música para os artistas autorais que estão começando. “Não acreditem nela. Caminhem de forma paralela. Sem romantismos. A indústria não tem amigos. A indústria tem sócios”. Como o Natiruts deve ser lembrado daqui a dez anos? O vocalista é fatídico e certeiro: “como a banda que popularizou o reggae no Brasil”, e sempre Liberdade Para Dentro da Cabeça, como principal mensagem do grupo de reggae que marcou e marca gerações.



Turnê de Despedida do Natiruts em Brasília

Data: 8 de junho (sábado). Local: Arena BRB Mané Garrincha. Horário de abertura: 19h. Classificação etária: entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis, e de 16 a 17 anos, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Ingressos: eventim.com.br. Bilheteria oficial: Loja Eventim | Brasília Shopping.