Dalai lama pede desculpas a menino por pedir-lhe para chupar sua língua

Em um vídeo que se tornou viral, o dalai lama, de 87 anos, pergunta ao menino “você pode chupar minha língua?”

O dalai lama, líder espiritual tibetano, pediu desculpas a uma criança, nesta segunda-feira (10), depois de pedir-lhe para chupar a língua algumas semanas atrás durante uma audiência. O vídeo se tornou viral nas redes sociais.

“Sua Santidade deseja se desculpar com o menino e sua família, assim como a seus muitos amigos ao redor do mundo, por qualquer dor que suas palavras possam ter causado”, disse sua conta oficial no Twitter em um comunicado.

“Sua Santidade costuma brincar com pessoas que conhece de maneira inocente e brincalhona, mesmo em público e diante das câmeras. Ele lamenta esse incidente”, acrescentou a mensagem.

Em um vídeo que se tornou viral, o dalai lama, de 87 anos, pergunta ao menino “você pode chupar minha língua?” e então ele mostra a língua, desencadeando a hilaridade dos presentes.

O vídeo foi gravado em 28 de fevereiro, durante uma audiência com o dalai lama em McLeod Ganj, subúrbio de Dharamsala, no norte da Índia, onde o líder espiritual vive exilado desde o fracasso da revolta tibetana de 1951 contra o domínio chinês.

Alguns internautas chamaram sua atitude de “nojenta” e “absolutamente doentia”.

Já em 2019, o dalai lama teve de se desculpar por ter dito que, se uma mulher fosse suceder-lhe, teria de ser “atraente”. Os comentários, em entrevista à BBC, causaram polêmica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dalai lama é o representante do movimento pela autonomia do Tibete. A presença internacional, de que ele desfrutava quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1989, diminuiu — em parte, por causa de sua idade, mas também devido à crescente influência econômica e política da China.

© Agence France-Presse