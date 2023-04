Dalai Lama gera revolta na web ao pedido que o garotinho indiano chupe sua língua

Religioso deu um selinho no garotinho indiano e em seguida pediu para que ele chupasse a sua língua, gerando revolta e acusações de pedofilia

Não é de hoje que o monge Dalai Lama é uma das figuras mais representativas quando falamos de religião, mas a web ficou furiosa ao ver o vídeo do monge tendo uma atitude um tanto quanto revoltante. Dalai aparece em vídeo dando um selinho em uma criança e em seguida pede para que ele chupe a sua língua. As imagens são do canal Voice of America.

TW: pedofilia



Eu to chocado com o Dalai Lama pedindo para um garoto chupar a língua dele. Literalmente isso. Embrulhou o estômago. Tirou o Dalai. Ficou só a Lama, mesmo. pic.twitter.com/ivUpXngNDk — yuri (@ycontrol) April 9, 2023

Depois do selinho ele ainda pergunta: “Você pode chupar minha língua?”. O trecho é cortado antes que o menino se mova.

Até o momento, o monge não emitiu nenhum comunicado, mas seu nome foi parar no topo das paradas com uma petição chamada: “Salvem as crianças de Dalai Lama”.