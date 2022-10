Crimes da Rússia na Ucrânia serão ‘punidos’, diz França

A Rússia “usa armas sem critério, tendo como alvo civis, escolas, hospitais, shoppings, caravanas humanitárias”, afirmou Borne

Os “crimes” cometidos pela Rússia na Ucrânia devem ser “documentados, julgados e punidos” – declarou a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, em um debate na Assembleia Nacional nesta segunda-feira (3).

“Estamos determinados a que os crimes cometidos pela Rússia sejam documentados, julgados e punidos. É uma condição essencial para o retorno de uma paz duradoura”, declarou a premiê.

A Rússia “usa armas sem critério, tendo como alvo civis, escolas, hospitais, shoppings, caravanas humanitárias”, afirmou Borne.

“Nos territórios ocupados, assiste-se à transferências forçadas da população, inclusive de crianças. Sua libertação é acompanhada da descoberta de novas atrocidades”, acrescentou.

Borne denunciou a presença, no “front” de batalha, do grupo Wagner, uma “empresa de mercenários, que recebe ordens diretamente do Kremlin”, completou.

Ainda segundo a premiê, a França continua “muito preocupada com a situação” da central nuclear de Zaporizhia, situada no sul da Ucrânia e controlada pela Rússia, e indicou que seu governo apoia a proposta do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, “de cessar os disparos e retirar material militar da área”.

Pouco depois, no mesmo debate na Câmara baixa francesa, a ministra das Relações Exteriores, Catherine Colonna, denunciou a nova mobilização da Rússia na Ucrânia, resultado, segundo ela, do “impasse” em que o presidente Vladimir Putin se colocou.

“Não vamos ceder e também não vamos cair na armadilha”, frisou a chanceler, advertindo que “não somos nós que determinaremos quando esta guerra acaba”.

“Cabe à Ucrânia, e somente à Ucrânia, decidir em que momento, em que condições e em que termos um diálogo pode ser considerado”, insistiu.

