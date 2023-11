Crianças brasileiras recebem maçãs da FAB após cruzar para o Egito

Parte do grupo aguardava na própria cidade de Rafah, e outra, em Khan Younis, município do sul de Gaza

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS)

Um vídeo divulgado por Hasan Said Rabee, um dos 32 brasileiros resgatados de Gaza neste domingo (12), mostra um membro da FAB (Força Aérea Brasileira) distribuindo maçãs a crianças que integram o grupo antes de embarcarem em direção ao Cairo, da onde enfim embarcam para o Brasil.

Parte do grupo aguardava na própria cidade de Rafah, e outra, em Khan Younis, município do sul de Gaza. Ambos os locais sofrem com a degradação da qualidade de vida desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, com falta de alimentos, remédios, água e diesel para geradores.

A chegada dos repatriados está prevista para esta segunda-feira (13), às 23h30, no aeroporto de Brasília.