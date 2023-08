Criança vítima de abuso sexual é salva no Canadá com ajuda da PF

A partir dos esforços coordenados das polícias dos países envolvidos, a vítima foi resgatada, e o abusador foi preso

No último dia 22 de junho, a Polícia Federal realizou uma operação com o objetivo de combater a disseminação de material de abuso sexual infantil na darkweb. Essa operação resultou na prisão preventiva de um moderador brasileiro que atuava em uma plataforma dedicada à exploração e violência sexual infantil.

Durante a ação, foram apreendidos materiais contendo conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, e identificado um conjunto de imagens relacionadas a uma mesma vítima, que se suspeitava ser canadense.

Diante disso, a Polícia Federal, por meio da Força-Tarefa de Identificação de Vítimas (FT IDV), coordenada pela Diretoria de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, inseriu essas informações no banco de dados gerenciado pela Interpol, chamado Internacional Child Sexual Abuse database (ICSEdb). Em seguida, a Polícia Federal do Brasil alertou a Polícia do Canadá sobre a descoberta.

Através da análise das imagens inseridas no ICSE por um policial integrante da FT IDV da Polícia Federal do Brasil, a Polícia do Canadá conseguiu identificar a vítima retratada nas investigações. A partir dos esforços coordenados das polícias dos países envolvidos, a vítima foi resgatada, e o abusador foi preso.

Essa ação conjunta destaca a importância da cooperação policial internacional no enfrentamento a crimes dessa natureza, bem como a outras ações delituosas com repercussão transnacional.