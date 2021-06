Covid-19: Opas alerta para casos na América Latina e sobre riscos da Copa América

Diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa defendeu que, por causa desse quadro, a região deveria ter prioridade no recebimento de vacinas por meio do programa Covax

A Diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne, afirmou nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa, que a América Latina teve 1,2 milhão de casos de covid-19 na última semana, com 34 mil mortes confirmadas. Segundo ela, os quatro países com mais mortes pela doença na semana estão na região. “Se a tendência atual seguir, levaremos anos para controlar pandemia nas Américas”, alertou, acrescentando que Brasil e Peru tiveram queda no volume de infecções, mas ainda em patamar alto.

Diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa defendeu que, por causa desse quadro, a região deveria ter prioridade no recebimento de vacinas por meio do programa Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Copa América

O diretor de emergências de saúde da Opas, Ciro Ugarte, sugeriu que autoridades organizadoras reconsiderem a realização da Copa América, que está programada para começar no próximo domingo, dia 13.

“Quando não se pode garantir a gestão efetiva dos riscos, os organizadores deveriam reconsiderar ou postergar o evento até que haja condições mais favoráveis”, recomendou, durante a coletiva de imprensa.

