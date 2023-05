Coreia do Norte lança satélite, disparando alertas de evacuação na Coreia do Sul e no Japão

O Ministério do Interior e Segurança da Coreia do Sul disse mais tarde que a orientação havia sido um alarme falso

A Coreia do Norte disparou um aparente satélite espião para o espaço, disseram os militares de Seul e Tóquio, disparando alertas de emergência na Coreia do Sul e no Japão.

O lançamento nesta quarta-feira provocou confusão no início da manhã na capital sul-coreana de Seul – uma cidade de cerca de 10 milhões de pessoas – quando as sirenes de ataque aéreo soaram e os moradores receberam um texto de emergência recomendando que as pessoas se preparassem para uma possível evacuação. O Ministério do Interior e Segurança da Coreia do Sul disse mais tarde que a orientação havia sido um alarme falso.

Os militares sul-coreanos disseram que Pyongyang disparou um “veículo de lançamento espacial” da área de Tongchang-ri, no norte, por volta das 6h29 (de Seul) em direção ao sul. Os militares não forneceram imediatamente detalhes sobre a distância que o foguete voou.

O governo da Coreia do Sul manteve um alerta para os cidadãos perto da ilha de Baekryeong, a mais ocidental das cinco ilhas controladas pelo país perto da fronteira marítima intercoreana. O veículo espacial sobrevoou os mares ocidentais perto da ilha, disseram os militares de Seul. As autoridades japonesas emitiram alertas de evacuação em Okinawa, inicialmente caracterizando o lançamento da Coreia do Norte como um teste de míssil.

A Coreia do Norte havia sinalizado que seu primeiro satélite de reconhecimento militar seria lançado em junho. Mas Pyongyang disse ao governo japonês e à Organização Marítima Internacional que um lançamento poderia ocorrer entre 31 de maio e 11 de junho O líder norte-coreano, Kim Jong Un, disse que a tecnologia de satélite espião é necessária para monitorar as atividades militares dos EUA e de seus aliados.

Estadão conteúdo