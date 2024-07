Coreia do Norte lança dois mísseis balísticos

A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (1) dois mísseis balísticos e o segundo projétil teria explodido em pleno voo, informaram as Forças Armadas sul-coreanas.

O primeiro míssil balístico, de curto alcance, foi lançado às 5H05 locais (17H05 de Brasília, domingo) e o segundo quase 10 minutos depois, informou o Estado-Maior Conjunto (EMC) sul-coreano em um comunicado.

“O míssil balístico de curto alcance (…) voou aproximadamente de 600 km e o segundo percorreu 120 km”, indicou o EMC.

O porta-voz da EMC, Lee Sung-jun, disse que o segundo míssil parecia ter um voo anormal na fase inicial do percurso e explodiu em pleno voo.

Por sua trajetória, tudo indica que os destroços caíram na Coreia do Norte.

“As nossas Forças Armadas reforçaram a vigilância e preparação para possíveis novos lançamentos”, afirmou o EMC no comunicado. As informações sobre o incidente foram compartilhadas com Estados Unidos e Japão.

A agência oficial norte-coreana KCNA não confirmou até o momento o disparo.

O lançamento ocorre dias após a Coreia do Norte afirmar que testou com sucesso um míssil de múltiplas cabeças, que a Coreia do Sul garante ter explodido durante o voo.

bur/sst/dw/def/thm/am/fp

