Coreia do Norte dispara vários mísseis de cruzeiro no mar, dizem EUA e Coreia do Sul

As Forças Armadas da Coreia do Sul acusaram nesta quarta-feira, 24, a Coreia do Norte de disparar vários mísseis de cruzeiro em águas ao largo de sua costa ocidental, aumentando as tensões nucleares com Seul, Estados Unidos e o Japão.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disse nesta quarta que as Forças Armadas dos EUA e da Coreia do Sul estavam analisando os lançamentos. Ele não confirmou imediatamente o número exato de mísseis disparados ou seus detalhes específicos de voo.

É o segundo lançamento da Coreia do Norte no ano, após um teste em 14 de janeiro do primeiro míssil balístico de alcance intermediário de combustível sólido do país. Esta arma, em particular, ameaça bases militares dos EUA no Japão e em Guam.

As tensões na Península Coreana aumentaram nos últimos meses, com as ameaças do ditador norte-coreano Kim Jong Un contra os Estados Unidos e seus aliados asiáticos. Em resposta, os EUA, a Coreia do Sul e o Japão vêm expandindo seus exercícios militares combinados, que Kim retrata como ensaios para uma invasão

Na mais recente retaliação, a Coreia do Norte disse na semana passada que realizou um teste de um suposto drone de ataque subaquático com capacidade nuclear em resposta a um exercício naval combinado entre os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão, culpando seus rivais pelas tensões na região.

Ameaça nuclear

Os mísseis de cruzeiro estão entre uma ampla gama de armas que a Coreia do Norte vem testando nos últimos anos, na tentativa de criar uma ameaça nuclear viável contra os Estados Unidos e seus aliados asiáticos.

Desde 2021, o Norte tem realizado vários testes de voo do que descreve como mísseis de cruzeiro de longo alcance, que afirma serem capazes de atingir alvos a 1,5 mil quilômetros, uma distância que coloca quase todo o Japão e as instalações militares dos EUA ao seu alcance. O Norte descreveu essas armas como “estratégicas”, comunicando a intenção de equipá-las com armas nucleares.

Embora as atividades de mísseis de cruzeiro norte-coreanos não sejam diretamente proibidas pelas sanções da ONU, os especialistas afirmam que essas armas podem representar uma séria ameaça à Coreia do Sul e ao Japão, pois foram projetadas para voar como pequenos aviões e viajar por uma paisagem que dificultaria sua detecção por radar.

Há preocupações de que a Coreia do Norte aumente as tensões em um ano eleitoral nos EUA. Especialistas afirmam que o objetivo do Norte seria aumentar seu poder de barganha ao planejar eventuais negociações com quem vencer a votação presidencial de novembro.

A Coreia do Norte também tem um longo histórico de aumentar a pressão sobre a rival Coreia do Sul quando não obtém o que deseja de Washington. No Parlamento de Pyongyang, na semana passada, Kim declarou que a Coreia do Norte está abandonando seu objetivo de longa data de uma unificação pacífica com o Sul e ordenou a reescrita da constituição do Norte para consolidar seu rival dividido pela guerra como seu adversário estrangeiro mais hostil.

