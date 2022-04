Compra do Twitter por Elon Musk pode ser terceiro maior negócio no setor de tecnologia

O segundo maior do negócio do setor se deu em outubro de 2015, quando a fabricante de computadores Dell pagou US$ 67 bi

A compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk por US$ 44 bilhões (214 bilhões) deve fazer do negócio o terceiro maior já realizado entre os mais relevantes no setor de tecnologia.

A maior operação entre empresas do ramo se deu em janeiro deste ano, quando a Microsoft anunciou a compra da desenvolvedora de jogos eletrônicos Activision Blizzard por cerca de US$ 75 bilhões (R$ 366,1 bilhões).

O segundo maior do negócio do setor se deu em outubro de 2015, quando a fabricante de computadores Dell pagou US$ 67 bilhões (R$ 327 bilhões) pela empresa de armazenamento de dados EMC.

As ações do Twitter disparavam 6%, ao valor de US$ 51,86 (R$ 253), após a divulgação do negócio. A alta colocava os papéis da empresa entre os mais valorizados da sessão, ajudando o índice de referência do mercado acionário americano, o S&P 500, a subir 0,32%, após ter passado a maior parte do dia em baixa.

Segundo com os termos do acordo, os acionistas do Twitter receberão US$ 54,20 (R$ 264,5) em dinheiro por cada ação ordinária do Twitter que possuírem no fechamento da transação.

O preço de compra representa um prêmio de 38% em relação ao preço de fechamento das ações em 1º de abril de 2022, que foi o último dia de negociação antes de Musk divulgar sua participação de aproximadamente 9%.

OS 10 PRINCIPAIS NEGÓCIOS NO SETOR DE TECNOLOGIA

1- US$ 75 bilhões

Compra da Activision Blizzard pela Microsoft (Jan.2022)

2 – US$ 67 bilhões

Compra da EMC pela Dell (Out.2015)

3 – US$ 44 bilhões

Compra do Twitter por Elon Musk (Abr.2022)

4 – US$ 37 bilhões

Compra da SDL pela JDS Uniphase (Jul.2000)

5 – US$ 34 bilhões

Compra da Red Hat pela IBM (Out.2018)

6 – US$ 27,7 bilhões

Compra da Slack Technologies pela Salesforce (Dez.2020)

7 – US$ 26 bilhões

Compra do LinkedIn pela Microsoft (Jun.2016)

8 – US$ 22 bilhões

Compra do WhatsApp pela Meta (ex-Facebook) (Out.2014)

9 – US$ 15,3 bilhões

Compra da Mobileye pela Intel (Mar.2017)

10 – US$ 1,65 bilhão

Compra do YouTube pelo Google (Out.2006)