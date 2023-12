Competição reúne centenas de ‘Papais Noéis surfistas’ em praia da Califórnia, nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – É véspera de Natal e centenas de pessoas decidiram acordar cedo para marcar presença na areia de uma praia da Califórnia, nos Estados Unidos. O objetivo não é tomar sol e sim participar do “Surfing Santas”, evento anual que reúne Papais Noéis e surfe em uma competição de fantasias em Cocoa Beach.

São surfistas de todas as idades vestidos como Papai Noel, seus ajudantes e duendes. Mas não para por aí: os trajes são tão diversos quanto as pessoas que os usam. Há também fantasias de Grinch, personagem responsável por “roubar o Natal”, e Papais Noéis que fogem da imagem tradicional do bom velhinho.

A 15ª edição do evento aconteceu neste domingo (24) e começou bem cedo. A abertura do evento foi às 7h e a primeira rodada da competição de fantasia começou às 8h30. Às 10h, todos os Papais Noéis caíram na água para surfar.

Em 2023, o pódio da categoria masculina ficou com quem optou por sair do tradicional velhinho de roupas vermelhas. Um grupo de Papais Noéis “flamingo”, cheios de apetrechos rosa, levou o primeiro lugar. Há diversos prêmios e o vencedor final leva uma câmera GoPro.

A ideia surgiu como um passeio em família em 2009, segundo o site do evento, e cresceu para se tornar um evento anual “que arrecada dezenas de milhares de dólares para instituições de caridade locais e atrai entusiastas do surfe e do Natal de todo o planeta”.

Ao longo da última década, o “Surfing Santas” afirma ter reunido mais de 800 “Papais Noéis surfistas” e quase 10.000 espectadores. “O patrocínio da cidade de Cocoa Beach e a participação de empresas locais tornaram este um verdadeiro evento comunitário. Além disso, o evento beneficia o Florida Surf Museum, que preserva a história do surfe na Flórida, e o Grind for Life, uma instituição de caridade local que auxilia pessoas afetadas pelo câncer”, explica o site do evento.