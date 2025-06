Colômbia anuncia adesão ao Banco do Brics

A Colômbia anunciou nesta quinta-feira, 19, que aderiu oficialmente ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), conhecido como o Banco do Brics. A instituição foi fundada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em 2015.

“Essa adesão abre novas oportunidades de financiamento para projetos estratégicos, e é um passo fundamental para diversificar alianças e fortalecer a economia do país”, afirmou a conta oficial da Presidência da Colômbia no X (antigo Twitter)

O presidente colombiano, Gustavo Petro, havia solicitado adesão ao NDB em maio, durante uma visita à China, na qual se reuniu com a chefe da instituição, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff.

Na ocasião, Petro disse a jornalistas que a Colômbia tinha o compromisso de comprar US$ 512 milhões em ações do banco. Ele também afirmou que estava animado com a possibilidade de garantir o apoio do NDB à construção de um canal ou ferrovia de 120 quilômetros conectando as costas atlântica e pacífica do país.

Agora, a Colômbia se torna o sexto país a aderir ao NDB. Em 2021, Bangladesh, Emirados Árabes Unidos e Uruguai passaram a fazer parte do banco. Depois, Egito (2023) e Algeria (2024) também aderiram.

Estadão Conteúdo