Cofundador da OceanGate rebate críticas de James Cameron sobre submersível

O empresário recordou que o próprio Cameron fez várias descidas em submersíveis, incluindo mais de 30 até os destroços do “Titanic”

O cofundador da empresa americana OceanGate Expeditions, cujo submersível implodiu com cinco pessoas a bordo perto dos destroços do ‘Titanic’, afirmou nesta sexta-feira (23) que a segurança estava em primeiro lugar quando a companhia de exploração em águas profundas foi criada.

O diretor do filme “Titanic”, James Cameron, acusou a OceanGate Expeditions de ignorar os alertas de segurança, depois que o piloto Stockton Rush, o outro fundador da empresa, e mais quatro pessoas morreram na implosão do submersível ‘Titan’ durante a descida a quase 4.000 metros de profundidade.

Guillermo Soehnlein, que fundou a OceanGate com Rush antes de abandonar a empresa em 2013, afirmou que não participou no projeto de concepção do submersível “Titan”, mas negou que o amigo atuasse de forma imprudente.

“Ele era extremamente comprometido com a segurança”, declarou à emissora britânica Times Radio. “Ele também era extremamente diligente na gestão de riscos e muito consciente dos perigos de operar em um ambiente oceânico profundo”.

“Esta foi uma das principais razões pelas quais concordei em fazer negócios com ele em 2009”, destacou.

Soehnlein recordou que o próprio Cameron fez várias descidas em submersíveis, incluindo mais de 30 até os destroços do “Titanic” no Atlântico Norte e até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico.

“Eu acho que ele foi questionado sobre um risco similar e disse: ‘Olha, se algo acontecer nessa profundidade, será catastrófico em questão de microssegundos'”, declarou. “Ao ponto em que a implosão acontece em velocidades quase supersônicas e você basicamente estaria morto antes que seu cérebro pudesse processar que algo estava errado”, acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Soehnlein enfatizou, no entanto, que é muito cedo para afirmar o que aconteceu com o ‘Titan’ e que é muito complicado formular regras globais para os submersíveis projetados para navegar em grandes profundidades.

Porém, a exploração em águas profundas deve continuar, apesar da tragédia, disse o empresário.

“Assim como na exploração espacial, a melhor maneira de preservar as memórias e os legados dos cinco exploradores é conduzir uma investigação, descobrir o que deu errado, tirar as lições aprendidas e seguir em frente”, concluiu.

© Agence France-Presse