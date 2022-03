Civis ucranianos fogem para região Khmelnytsky

Do local,os cidadãos se deslocam para alojamentos, onde recebem assistência psicológica, informativa e outras necessidades

Com o início de uma guerra em grande escala, o fluxo de pessoas fugindo das regiões da Ucrânia aumenta. Por todo deslocamento que acontece no país, oficiais da SES, da região de Khmelnytsky, prestam assistência a esses cidadãos.

Grande parte dos civis ucranianos acabam na região. Equipes de resgate do Serviço de Emergência do Estado encontram os recém-chegados na estação ferroviária de Khmelnytsky. Do local,os cidadãos se deslocam para alojamentos, onde recebem assistência psicológica, informativa e outras necessidades.