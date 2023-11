Cinco pessoas, incluindo três crianças, feridas em ‘incidente grave’ em Dublin

A polícia não considera que os eventos tenham caráter terrorista, enquanto o primeiro-ministro, Leo Varadkar, anunciou a detenção de um suspeito

Cinco pessoas, incluindo três crianças, foram hospitalizadas nesta quinta-feira (23) “após um incidente grave” em Dublin, informou a polícia irlandesa, enquanto a imprensa mencionou um ataque com faca.

Segundo a Rádio Televisão Irlandesa (RTE), a polícia não considera que os eventos tenham caráter terrorista, enquanto o primeiro-ministro, Leo Varadkar, anunciou a detenção de um suspeito.

Os eventos ocorreram perto de uma escola, de acordo com os meios de comunicação irlandeses. As cinco vítimas foram levadas para vários hospitais da região da capital, indicou a polícia.

Em seu comunicado, a polícia informou que “uma menina e uma mulher adulta sofreram ferimentos graves, enquanto os outros dois meninos e o homem tiveram lesões menos graves”.

A polícia acrescentou que estava seguindo uma pista específica, que não revelou, e “não está procurando nenhuma outra pessoa neste momento”.

“Todos estamos chocados com os acontecimentos na Parnell Square”, declarou Varadkar em comunicado.

O primeiro-ministro afirmou que “os serviços de emergência responderam muito rapidamente e chegaram no local em questão de minutos”.

Um cordão de segurança foi estabelecido pela polícia ao redor do local do incidente, no centro da capital irlandesa.

“Sem pensar, atravessei a rua para ajudar”, contou Siobhan Kearney, testemunha da cena, à RTE.

Segundo seu relato, o agressor foi desarmado com a ajuda de um jovem. “Outro homem pegou a faca e o afastou dali” para entregá-lo à polícia, disse.

“Duas crianças e a mulher foram levadas para dentro da escola” de onde vinham, acrescentou Kearney, que descreveu a cena como confusa.

De acordo com a testemunha, o agressor foi contido no chão, com a ajuda de várias pessoas.

© Agence France-Presse