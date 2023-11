Aluno morre afogado durante passeio escolar em Santa Catarina

Lucas Soares Lisboa, 18, fazia parte de um grupo escolar que visitava uma pequena central hidrelétrica e entrou na água

Um estudante morreu afogado durante um passeio escolar em Mafra (SC).

Lucas Soares Lisboa, 18, fazia parte de um grupo escolar que visitava uma pequena central hidrelétrica e entrou na água. Os alunos não tinham autorização para isso, segundo informado por testemunhas aos bombeiros.

Ele foi retirado da água sem os sinais vitais e recebeu manobras de ressuscitação até a chegada dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros constatou a morte de Lucas ainda no local do afogamento.

O corpo do jovem foi enterrado na tarde desta quarta-feira (22) no cemitério Santo Antônio. Lucas era aluno do segundo ano do ensino médio da Escola Estadual Jovino Lima.

O caso aconteceu na terça-feira (21) e a escola lamentou a morte do estudante em publicação nas redes sociais.

O UOL buscou a Secretaria de Estado da Educação de SC para saber se o órgão tem nota sobre o assunto, mas não recebeu retorno até o momento.