China tem fornecido ajuda rápida para o Irã enviar drones à Rússia, dizem investigadores

Investigadores disseram que um drone iraniano derrubado na Ucrânia continha um conversor de voltagem que parecia ter sido fabricado na China em janeiro

Quando pesquisadores ocidentais examinaram um drone iraniano derrubado sobre a Ucrânia nesta primavera, eles disseram que fizeram uma descoberta importante: uma das peças, de origem chinesa, foi fabricada este ano.

Investigadores disseram que um drone iraniano derrubado na Ucrânia em abril continha um conversor de voltagem que parecia ter sido fabricado na China em meados de janeiro. É a primeira vez que uma peça feita em 2023 foi encontrada nos drones por pesquisadores da Conflict Armament Research, um grupo com sede no Reino Unido que rastreia as cadeias globais de suprimentos de armas.

A descoberta mostra a rapidez com que o Irã pode construir e enviar drones para a Rússia, e mostra que a China não parou de fornecer peças para a produção bélica iraniana mesmo com a pressão dos EUA. A peça chinesa foi feita em janeiro, enviada para o Irã, instalada e depois enviada para a Rússia e usada contra a Ucrânia em abril. A Rússia recorreu ao Irã no ano passado para ajudar a suprir sua própria necessidade de armas na Ucrânia, e seu uso de drones iranianos é o exemplo mais abrangente do aprofundamento da cooperação militar entre os dois países.

Os russos já lançaram mais de 700 drones em cidades inimigas, de acordo com os militares ucranianos. Embora a Ucrânia diga que conseguiu neutralizar amplamente a ameaça dos drones, o uso persistente de drones está sobrecarregando as defesas aéreas do país. No mês passado, o governo Biden disse que a Rússia havia esgotado seu suprimento de drones iranianos e que a Rússia havia pedido a Teerã que enviasse mais. Na semana passada, a Casa Branca disse que o Irã havia enviado recentemente centenas de drones para a Rússia.

As sanções globais destinadas a interromper o fluxo de peças para o Irã tiveram um impacto modesto. O exame do drone derrubado sobre a Ucrânia ofereceu mais sinais reveladores de que foi produzido pelo Irã, disse Damien Spleeters, vice-diretor de operações da Conflict Armament Research, que estudou a arma na Ucrânia no início deste ano. O drone continha um motor de fabricação iraniana produzido por uma empresa repetidamente sancionada pelos EUA e seus aliados por seu papel no programa de drones do país.

