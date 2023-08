China reverte veto a grupos de turistas locais para viagens aos EUA e a outros países

Com o anúncio desta quinta-feira, turistas chineses podem agora viajar em grupos a quase 140 países pelo mundo

A China levantou nesta quinta-feira (10) restrições a grupos de turistas do país para viagens a Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul e Japão, uma medida que deve dar um impulso ao turismo global, após três anos de restrições pela pandemia. O Ministério da Cultura e do Turismo acrescentou quase 80 novos destinos a uma lista de países que têm aval para viagens em grupo, com efeito imediato.

Os países agora em foco foram o terceiro conjunto de nações que podem agora ser conhecidas por grupos liderados por operadoras de viagens da China, entre eles alguns do leste asiático, que estão entre os destinos mais populares para turistas chineses.

Com o anúncio desta quinta-feira, turistas chineses podem agora viajar em grupos a quase 140 países pelo mundo. Poucos países seguem excluídos, entre eles Canadá e Ucrânia, bem como algumas nações da América do Sul e da África. A China não restringiu viagens individuais para o exterior na pandemia, mas a papelada necessária e as medidas de prevenção contra a covid-19 tornavam o retorno ao país caro.

