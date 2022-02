China confina cidade de 3,5 milhões de habitantes após detectar dezenas de casos de covid-19

A China, que segue uma rígida política de ‘covid zero’, permanece em alerta para qualquer foco da doença devido aos Jogos Olímpicos de Inverno

Uma cidade chinesa de 3,5 milhões de habitantes próxima da fronteira com o Vietnã foi colocada em quarentena nesta segunda-feira (7), após a detecção de mais de 70 casos de covid-19 nos últimos três dias.

Autoridades da cidade de Baise, na região de Guangxi (sul), anunciaram no domingo que toda a localidade entraria em confinamento, com os moradores de alguns distritos impedidos de sair de casa. Ninguém poderá deixar a cidade.

A China, que segue uma rígida política de ‘covid zero’, permanece em alerta para qualquer foco da doença durante a realização dos Jogos Olímpicos de Iverno em Pequim.

“Serão aplicados controles de trânsito”, afirmou o vice-prefeito Gu Junyan ao anunciar a medida. “A princípio, veículos e pessoas não poderão entrar ou sair da cidade”.

Os moradores de alguns bairros em pequenas cidades rurais e condados dentro da jurisdição de Baise também foram colocados em rígido confinamento domiciliar, enquanto outros não poderão sair de seu distrito.

Baise, a 100 km da fronteira com o Vietnã, detectou na sexta-feira o primeiro contágio local do vírus em um viajante que participou no Festival da Primavera, segundo as autoridades.

Desde o início da pandemia, a China fechou as fronteiras para impedir a entrada de migrantes sem documentos do Vietnã e de Mianmar, assim como possíveis infectados com o coronavírus.

A China mantém uma política de confinamentos rigorosos, testes clínicos em massa e aplicativos de rastreamento de contatos para erradicar surtos de vírus assim que eles aparecem, o que possibilitou ao país manter um reduzido nível de infecções e mortes.

