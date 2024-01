Chefe da Otan diz que aliança se prepara para conflito com a Rússia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O almirante holandês Rob Bauer, presidente do comitê militar da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), disse que a aliança se prepara para um conflito com a Rússia.

Presidente do comitê militar da Otan disse que aliança está se preparando para uma guerra com a Rússia. “Não estou dizendo que dará tudo errado amanhã, mas temos que perceber que não é certo que estaremos em paz”, disse ele em entrevista coletiva. “É por isso que estamos nos preparando para um conflito com a Rússia e com os grupos terroristas”.

Almirante afirmou que bloco não está procurando briga, mas não vai recuar em caso de ataque. “Se chegar a esse ponto, se eles nos atacarem. Não estamos buscando conflito”, declarou.

Ele também disse que a Suécia fez a coisa certa ao pedir para que a população se prepare para uma guerra. “Começa aí”, falou. “A compreensão de que não é possível se planejar para tudo e que nem tudo vai ser moleza nos próximos 20 anos”.

Declarações acontecem antes do maior exercício militar da Otan em décadas. No início da semana, o bloco anunciou que fará um treinamento de vários meses, com 90 mil soldados. É o maior exercício da Otan desde 1988, antes do colapso da União Soviética.

Manobras vão durar até maio, com participação dos 31 países da Otan e da Suécia, que quer aderir ao grupo. “Será uma demonstração clara de nossa unidade, de nossa força e de nossa determinação em protegermos uns aos outros”, disse o general norte-americano Christopher Cavoli, chefe do comando da Otan na Europa.