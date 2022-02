Chancelarias da América Latina montam plano conjunto de evacuação da Ucrânia

A embaixada argentina em Kiev é uma das quatro sedes diplomáticas latino-americanas no país, segundo a nota

Os países latino-americanos planejam em conjunto uma forma de ajudar seus cidadãos residentes na Ucrânia, por meio de um mecanismo de cooperação consular, enquanto aguardam a garantia das condições de segurança para uma evacuação, informou neste sábado (26) a chancelaria da Argentina.

“O Ministério das Relações Exteriores (da Argentina) está trabalhando com as chancelarias do Chile, Brasil, Peru, Uruguai, Paraguai, México, Colômbia, Bolívia e Equador, articulando ações e trocando informações úteis, a fim de poder fornecer, nas circunstâncias atuais, a assistência consular que for necessária”, disse um comunicado.

A pasta acrescentou que “só haverá progresso na implementação de um plano de evacuação quando as condições de segurança no terreno puderem ser garantidas por meio de corredores seguros”.

A embaixada argentina em Kiev é uma das quatro sedes diplomáticas latino-americanas no país, segundo a nota.

A representação argentina destacou a importância de que seus cidadãos que estão na Ucrânia permaneçam em contato e com um canal aberto para o momento de realizar o plano de evacuação.

Também forneceu detalhes sobre todas as passagens de fronteira ativas para deixar a Ucrânia por terra e as atuais condições migratórias nos países de acolhimento.

