Chaceler da Alemanha diz que abordar necessidades de países mais pobres é crucial

Olaf Scholz comentou que gostaria de ajudar países do Sudeste Asiático, África e América Latina, incluindo o Brasil, com problemas internos

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, comentou que gostaria de ajudar países do Sudeste Asiático, África e América Latina, incluindo o Brasil, com problemas internos, como pobreza extrema e fome, que deu como exemplos. “Precisamos abordar as necessidades e preocupações desses países”, disse o chanceler, o que julgou como necessário para um mundo “multipolar”.

Durante seu painel na Conferência de Segurança de Munique, Scholz disse que “valoriza muito a amizade” que tem com esses países e que considera importante desenvolver novas formas que façam com que essas nações sejam ouvidas no âmbito internacional, sem entrar em maiores detalhes.

Estadão Conteúdo