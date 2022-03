Centros de saúde da Ucrânia foram atacados, diz chefe da OMS

A Organização Mundial da Saúde confirmou, neste domingo, 8, “vários” ataques a centros de saúde na Ucrânia e está investigando outros.

“Os ataques causaram várias mortes e ferimentos”, acrescentou Tedros Adhanom Ghebreyesus em uma mensagem no Twitter.

“Ataques a instalações de saúde ou trabalhadores violam a neutralidade médica e são violações do direito internacional humanitário”, disse ele.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB