Cardeal Kevin Farrell anunciou oficialmente a morte do Papa Francisco

O camerlengo da Santa Romana Igreja, cardeal Kevin Joseph Farrell, anunciou oficialmente na manhã desta segunda-feira (21) a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. O pontífice faleceu no Vaticano, encerrando um papado que marcou a história da Igreja Católica por sua simplicidade, coragem e compromisso com os mais vulneráveis.

O anúncio do camerlengo — autoridade eclesiástica responsável por gerir os assuntos da Igreja durante a vacância papal — confirma a perda de Jorge Mario Bergoglio, primeiro papa latino-americano e jesuíta a liderar a Santa Sé. Seu pontificado teve início em 13 de março de 2013 e transformou a relação do Vaticano com o mundo contemporâneo.

O camerlengo agora assume, segundo o protocolo vaticano, as funções administrativas da Santa Sé até a eleição de um novo papa pelo conclave. Nos próximos dias, será iniciado o ritual tradicional de luto e homenagem, com velório na Basílica de São Pedro e funeral solene presidido pelo Colégio de Cardeais.

“Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, voltou para a casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de Sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo de verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino.”

Em todo o mundo, fiéis já se preparam para se despedir daquele que, por mais de uma década, foi a voz da misericórdia e da compaixão em um tempo de incertezas.