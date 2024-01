Capitólios de seis estados são evacuados nos EUA após ameaças de bomba

A ameaça foi feita por meio de e-mails enviados em massa a funcionários do alto escalão de todo o país, segundo um veículo local

Capitólios de seis estados americanos foram evacuados nesta quarta-feira (03) devido a ameaças de bomba recebidas por e-mail, informaram autoridades e a imprensa local.

Não foram encontrados explosivos nem objetos perigosos nesses prédios oficiais, que abrigam a sede do Legislativo e o gabinete do governador nos estados de Connecticut, Geórgia, Kentucky, Michigan, Mississippi, Oklahoma e Montana.

“Embora todos estejam a salvo, a Polícia do Estado de Kentucky pediu a todos que evacuassem o Capitólio estadual e investiga uma ameaça recebida pelo Gabinete do Secretário de Estado”, publicou o governador, Andy Beshear, na rede social X.

A ameaça foi feita por meio de e-mails enviados em massa a funcionários do alto escalão de todo o país, segundo um veículo local. “Coloquei explosivos dentro do seu Capitólio. Eles estão bem escondidos e irão explodir em algumas horas. Garantirei que todos acabem mortos”, dizia a mensagem.

Autoridades de outros estados confirmaram que também foram alvo de ameaças, como no Michigan, onde a polícia decidiu que o prédio oficial permaneceria fechado durante todo o dia, por precaução.

O incidente ocorreu três dias antes do aniversário do ataque ao Capitólio americano por apoiadores do ex-presidente Donald Trump, ocorrido em 6 de janeiro de 2021. Autoridades dos Estados Unidos alertaram para o número crescente de incidentes envolvendo funcionários e personalidades da política nos últimos meses.

© Agence France-Presse