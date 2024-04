Candidato à presidência, Trump chama imigrantes de animais

Postulante para retornar à Casa Branca, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump atacou imigrantes ilegais durante um discurso de campanha em Michigan, nesta terça-feira (2). O candidato os chamou de “animais” e disse que “não são humanos”.

No comício, Trump discursou ao lado de um cartaz que dizia “Pare o banho de sangue na fronteira de Biden”, e relembrou crimes cometidos por imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Um dos casos citados foi do assassinato da estudante Laken Riley, de 22 anos. Um imigrante venezuelano é o principal suspeito do crime.

O democrata proferiu frases duras contra os imigrantes. “Os democratas dizem ‘por favor, não os chame de animais, eles são humanos’. Eu digo: ‘não, eles não são humanos, eles não são humanos, eles são animais”.

A luta contra os imigrantes ilegais é uma marca de Trump, que quando foi presidente dos Estados Unidos chegou a colocar um muro na fronteira com o México, para dificultar o ingresso dos mexicanos no país. O bilionário já chegou a falar também que quem cruza a fronteira são pessoas fugitivas de prisões e manicômios.

Conhecido por exclamar frases polêmicas, na atual campanha, Donald chegou a falar que a violência e o caos vão crescer caso ele não volte para o poder.