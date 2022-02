Camilla, esposa do príncipe Charles, testa positivo para covid-19

O anúncio do teste positivo do príncipe Charles, de 73 anos, causou preocupação sobre a saúde da rainha Elizabeth II, que esteve com ele dois dias antes, segundo a imprensa britânica.

A esposa do príncipe Charles, Camilla, testou positivo para covid-19, anunciou o serviço de imprensa do casal, que já havia informado na quinta-feira que o herdeiro da coroa foi infectado com o novo coronavírus. O anúncio do teste positivo do príncipe Charles, de 73 anos, causou preocupação sobre a saúde da rainha Elizabeth II, que esteve com ele dois dias antes, segundo a imprensa britânica. Uma fonte do Palácio de Buckingham se limitou a afirmar que a soberana de 95 anos não apresentava nenhum sintoma. “Sua Alteza Real a duquesa da Cornualha testou positivo para covid-19 e se isolou”, anunciou Clarence House, residência do casal. Camilla, de 74 anos e futura rainha consorte, já recebeu três doses da vacina contra a covid-19, assim como o príncipe Charles e a rainha Elizabeth II. Agence France-Presse CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE