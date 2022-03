Brent Renaud, jornalista americano morto na Ucrânia, cobriu as guerras do Iraque e do Afeganistão

Segundo seu perfil no Pulitzer Center, do qual foi bolsista, o jornalista de 50 anos já havia registrado as guerras do Iraque e do Afeganistão

Flávia Mantovani

São Paulo, SP

Documentarista e produtor de TV premiado, o americano Brent Renaud, morto nos arredores da capital da Ucrânia neste domingo (13), tinha experiência na cobertura de diversos conflitos pelo mundo.

Segundo seu perfil no Pulitzer Center, do qual foi bolsista, o jornalista de 50 anos já havia registrado as guerras do Iraque e do Afeganistão, os efeitos do terremoto do Haiti, a disputa entre cartéis de drogas no México e a revolta política no Egito, entre outras situações de risco.

Neste domingo (13), a polícia de Kiev anunciou que o americano havia sido morto em um ataque em Irpin, nos arredores da capital, região que vem sendo alvo de uma forte ofensiva russa.

Em um vídeo gravado em um hospital, o jornalista americano Juan Diego Arredondo diz que estava com Renaud na cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, neste domingo (13) e que eles iriam gravar em um campo de refugiados da região. Após passarem por um posto de controle, foram atacados a tiros e Renaud foi atingido. Arredondo, que se feriu, disse que não sabia como estava o colega.

Brent Renaud se dividia entre Nova York e a cidade de Little Rock, no estado do Arkansas.

Ao longo de sua carreira, colaborou com veículos de comunicação como o The New York Times, a HBO, o Discovery Channel e a NBC.

Após sua morte, a polícia de Kiev divulgou que ele era correspondente do Times, mas uma porta-voz do meio de comunicação americano esclareceu que ele não estava na Ucrânia a serviço da empresa e que a confusão ocorreu por ter sido encontrada uma credencial antiga do jornal nos pertences dele.

Renaud costumava trabalhar com o irmão, Craig, com quem fundou a produtora cinematográfica Renaud Brothers. De acordo com a biografia no site da empresa, a dupla passou a última década “contando histórias humanas verídicas dos lugares mais perigosos do mundo”, diz .

O último post da produtora no Facebook, de cinco dias atrás, traz uma foto de famílias ucranianas esperando por transporte para fugir do conflito.

Os irmãos Renaud venceram prêmios importantes como Peabody Award, IDA Award, Overseas Press Club Awards, Columbia Dupont Awards e Edward R. Murrow.