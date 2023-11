Brasileiros completam uma semana de espera para sair da Faixa de Gaza

A passagem de Rafah, na fronteira do enclave com o Egito, tem sido fechada constantemente – com Israel e Hamas se acusando mutuamente

A espera dos 34 brasileiros por uma autorização para deixar a Faixa de Gaza completou ontem uma semana. O grupo deve deixar o território hoje, mas atrasos na retirada de estrangeiros podem comprometer o cronograma. A passagem de Rafah, na fronteira do enclave com o Egito, tem sido fechada constantemente – com Israel e Hamas se acusando mutuamente pelo atraso.

O Hamas reclama que os israelenses não aprovam a lista de saída de palestinos feridos. Israel alega que o grupo vem incluindo terroristas na relação e se isenta de responsabilidade. “O Hamas é o único fator atrasando a saída de brasileiros da Faixa de Gaza por seus próprios interesses”, disse embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zohar Zonshine, em vídeo gravado ontem. “Israel não possui interesse em atrasar a saída dos brasileiros ou de estrangeiros.”

Reféns

O Catar está mediando negociações entre Israel e Hamas para a libertação de entre 10 e 15 reféns detidos na Faixa de Gaza em troca de uma pausa humanitária de um ou dois dias. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, rejeitou qualquer acordo de trégua e afirmou que os bombardeios continuarão. O jornalista israelense Amichai Stein, citando fontes do governo, sugeriu que um cessar-fogo poderia sair somente com a libertação de um número bem maior de reféns.

Migração

Segurando bandeiras brancas e carregando o que os braços conseguiam levar, milhares de civis palestinos continuaram ontem a realizar a perigosa viagem do norte para o sul de Gaza sob a vigilância de tanques israelenses. Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel, disse que a migração em massa é um sinal de que o Hamas “perdeu o controle” do norte de Gaza. “Eles estão se movendo porque entendem que o Hamas perdeu o controle do norte”, disse. De acordo com Hagari, Israel destruiu 130 túneis do Hamas em Gaza desde o início das operações terrestres.

Estadão Conteúdo