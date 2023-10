Borrell: Manteremos apoio e recursos para Autoridade Palestina, mas propomos revisão

O chefe de política externa europeu lembrou que há uma “distinção clara” entre o Hamas, os palestinos e a Autoridade Palestina

O chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, afirmou que o bloco manterá o apoio e envio de recursos para a Autoridade Palestina, mas esclareceu os motivos do pedido de revisão deste suporte. Segundo ele, a preocupação é que os recursos possam ter sido utilizados de algum modo nos ataques terroristas do Hamas a Israel, que começaram no último fim de semana.

“A parceria e os recursos para a Autoridade Palestina precisam continuar, pagamentos não devem ser interrompidos”, esclareceu Borrell. Contudo, “se descobrirmos que fundamos atividades do Hamas, alguém deverá tomar responsabilidade por isso, com consequentes ações políticas”, afirmou ele.

O chefe de política externa europeu lembrou que há uma “distinção clara” entre o Hamas, os palestinos e a Autoridade Palestina. “Consideramos o Hamas uma organização terrorista e eles se comportam assim, mas apoiamos a Autoridade Palestina. E nem todos os palestinos são terroristas”, comentou.

“Nosso denominador comum é uma forte condenação ao terrorismo e a violações de direitos humanos, como bloqueios de corredores humanitários e de civis”, reiterou Borrell, em crítica também a decisões de Israel contrárias aos princípios da lei internacional. “Temos que tornar viável uma solução de dois Estados, embora depois de 30 anos isto pareça mais distante do que nunca”, pontuou ele.

As declarações aconteceram em coletiva de imprensa após reunião entre ministros de Relações Exteriores da União Europeia e do Conselho de Cooperação do Golfo. Em comunicado oficial, as autoridades expressaram “profunda preocupação com os desenvolvimentos em Israel e em Gaza” e pediram interrupção imediata de todos os atos de violência, além de reiterar o compromisso de retomar discussões para obter a paz na região.

Estadão Conteúdo