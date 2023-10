Egito pede cessar-fogo e alerta para escalada ‘muito séria’ no confronto Israel-Hamas

O líder egípcio disse que seu país almeja estabelecer uma “paz justa e abrangente”, baseada na solução de dois Estados

O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sissi, afirmou nesta terça-feira, 10, que tem intensificado esforços para haver um cessar-fogo no confronto entre Israel e o Hamas, segundo a imprensa estatal egípcia. El-Sissi qualificou a escalada atual entre as partes como “muito séria”.

O governo egípcio mantém laços com Israel e o Hamas. “Estamos nos comunicando com todos os parceiros internacionais e regionais, a fim de alcançar a interrupção imediata da violência e conseguir uma desescalada”, afirmou El-Sissi. O líder egípcio disse que seu país almeja estabelecer uma “paz justa e abrangente”, baseada na solução de dois Estados.

Estadão Conteúdo