Bolsas de NY fecham em baixa, com perspectivas sobre Fed e chances de recessão

As bolsas de Nova York fecharam em baixa por mais uma sessão consecutiva, outra vez pressionadas pelas perspectivas para o aperto monetário pelo Federal Reserve

As bolsas de Nova York fecharam em baixa por mais uma sessão consecutiva, outra vez pressionadas pelas perspectivas para o aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Sinais da economia dos Estados Unidos apresentam um quadro que pode manter as taxas de juros elevadas por mais tempo para buscar conter a inflação no país, em um quadro no qual uma recessão em 2023 não é descartada. Além disso, os riscos geopolíticos seguem levados em conta, uma vez que o presidente russo, Vladimir Putin, fez declarações sobre uma eventual escalada nuclear, dizendo que tais meios podem servir como dissuasão na Ucrânia.

O índice Dow Jones fechou estável, em 33.597,92 pontos, o S&P 500 recuou 0,19%, a 3.933,92 pontos, e o Nasdaq teve baixa de 0,51%, a 10.958,55 pontos.

Para Edward Moya, analista da Oanda, as ações dos EUA caíram à medida que os investidores se preocupavam com o impacto de uma recessão na economia dos EUA e avaliavam os riscos geopolíticos.

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, disse que a inflação pode levar a economia americana à recessão no próximo ano. O dirigente apontou que, embora os consumidores e as empresas estejam atualmente em boa forma, isso pode não durar muito mais.

Para Moya, a economia está entrando no modo de desaceleração, já que os dados finais de produtividade não-agrícola do terceiro trimestre foram revisados para cima e os custos trabalhistas foram significativamente revisados para baixo.

Ron Temple, estrategista-chefe de mercado da Lazard Asset Management, disse que um forte mercado de trabalho pode complicar as perspectivas do Fed para aumentar as taxas, o que pode levar o banco central a manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.

“Aposto em uma recessão na segunda metade do próximo ano e que o Fed ainda não pode cortar as taxas porque a inflação ainda está bem acima do número de 2% no final do próximo ano”, disse Temple

Ele disse que manter caixa, renda fixa de curta duração e ações de alta qualidade podem superar o mercado mais amplo no ano que vem.

No cenário político americano, repercute a vitória do democrata Raphael Warnock sobre o republicano Hersechel Walker. Eles disputaram na terça-feira o segundo turno por uma vaga no Senado, pela Geórgia. Com isso, o partido do presidente Joe Biden ampliou a vantagem na Casa, com 51 assentos contra 49 da oposição republicana.

Estadão Conteúdo