Bolívia fecha fronteiras com o Brasil por conta da covid

Presidente quer proteger os bolivianos da variante brasileira do novo coronavírus

O presidente da Bolívia, Luis Arce, anunciou nesta quinta-feira (1º) que fechou temporariamente as fronteiras com o Brasil. A medida é válida por sete dias.

O objetivo do fechamento é proteger a população boliviana da covid-19 e das cepas brasileiras. As autoridades bolivianas de Saúde e Relações Exteriores ficarão responsáveis pela medida com base na situação epidemiológica.

Os bolivianos estão iniciando sua vacinação em massa. A cidade de Porto Quijarro, que faz fronteira com Corumbá, no Mato Grosso do Sul, recebeu 16.800 doses de vacina contra a covid-19.

Atualmente, a Bolívia tem 272.411 casos de Covid-19, com 12.257 mortes. No Brasil, o número de óbitos (321.515) é superior ao de infecções dos bolivianos.

A Bolívia não é o primeiro país sul-americano a fechar fronteira com o Brasil. Argentina e Uruguai já haviam tomado a mesma medida. No Uruguai, há exceções para quem é cidadão uruguaio, estrangeiro residente, parente de uruguaio ou que esteja em missão humanitária ou por conta de reunião familiar.