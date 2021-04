Número de vacinados contra a covid-19 chega a 17,6 milhões, 8,32% da população

O número representa 8,32% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 683.788 doses foram aplicadas

A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos a primeira dose no Brasil chegou a 17.620.872 nesta quarta-feira, 31, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 8,32% do total da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 683.788 doses foram aplicadas.

Entre os 17,6 milhões, 5.091.611 pessoas receberam a segunda dose, o que representa 2,40% da população com a imunização completa. Nas últimas 24 horas, 145.032 pessoas receberam essa dose de reforço. Somadas as primeiras e segundas doses, o Brasil aplicou no último dia 828.820 doses, segundo dados fornecidos por 26 Estados e o Distrito Federal.

Em termos proporcionais, o Mato Grosso do Sul é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 10,78% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada no Mato Grosso, onde 4,73% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (4,58 milhões), seguido por Bahia (1,60 milhão) e Minas Gerais (1,32 milhão).

Veja dados de vacinação por Estado

UF

Número de vacinados com ao menos uma dose

Proporção de vacinados com ao menos uma dose em relação ao total da população local

TOTAL 17.620.872 8,32%

MS 302.909 10,78%

BA 1.604.370 10,75%

AM 429.626 10,21%

DF 302.384 9,90%

SP 4.583.134 9,90%

RS 1.113.559 9,75%

PB 374.555 9,27%

CE 817.598 8,90%

PE 840.379 8,74%

PR 978.589 8,50%

SC 608.970 8,40%

RN 296.348 8,39%

PI 260.438 7,94%

SE 183.382 7,91%

ES 310.989 7,65%

AL 232.109 6,93%

GO 487.180 6,85%

RJ 1.166.861 6,72%

RR 41.325 6,55%

MG 1.321.754 6,21%

PA 536.405 6,17%

AP 50.551 5,87%

TO 87.290 5,49%

MA 381.820 5,37%

RO 94.662 5,27%

AC 47.044 5,26%

MT 166.641 4,73%