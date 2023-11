Boeing supera rival Airbus em Dubai Show e recebe grande pedido de companhia aérea da Etiópia

A nova encomenda dos jatos 737 é uma grande demonstração de apoio da Ethiopian Airlines. A ordem marca uma recuperação

As ações da Boeing parecem destinadas a continuar sua alta na terça-feira, 14, A gigante fabricante de jatos conseguiu outro grande pedido hoje durante o Dubai Airshow, um dos maiores eventos de aviação do mundo. A empresa ultrapassou sua rival, Airbus, que teve pedido adiado pela Emirates Airline.

No início do show de Dubai, a Emirates Airline anunciou um pedido de US$ 52 bilhões na segunda-feira para 95 aeronaves de fuselagem larga (widebody) da Boeing.

Também hoje, a Ethiopian Airlines concordou em encomendar onze jatos Boeing 787 Dreamliner e 20 aviões 737 MAX, que incluíam uma opção de compra de 15 Dreamliners adicionais e 21 737 MAX extras. O negócio marca a maior compra de aviões Boeing por uma empresa sediada num país africano, disse a empresa durante o anúncio.

A nova encomenda dos jatos 737 é uma grande demonstração de apoio da Ethiopian Airlines. A ordem marca uma recuperação das relações entre as duas empresas, depois que um 737 MAX etíope caiu em março de 2019 e matou todos a bordo. O acidente fez com que aviões Boeing parassem de voar em todo o mundo, devido a falhas de projeto que desempenharam um papel fundamental naquele acidente, e em outro envolvendo a companhia aérea Lion Air da Indonésia, um ano antes.

Estadão Conteúdo