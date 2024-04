Biden volta a suas raízes e se distancia de Trump, réu em Nova York

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez campanha nesta terça-feira (16) em seu estado natal da Pensilvânia, reforçando sua origem popular diante do bilionário republicano Donald Trump, que teve que se afastar da campanha eleitoral para comparecer ao tribunal.

Na cidade de Scranton, onde nasceu há 81 anos, Biden resgatou suas raízes de classe trabalhadora e defendeu, entre outras ideias, que os ricos paguem mais impostos.

“Aprendi muito em Scranton. Aprendi que o dinheiro não determina o seu valor”, disse o presidente, antes de atacar Trump, que quer impedir sua reeleição no pleito de novembro.

“Pessoas como Donald Trump aprenderam lições muito distintas… ele aprendeu que dizer a alguém ‘você está despedido’ é algo engraçado”, acrescentou Biden, em referência ao bordão que o magnata repetia com frequência em seu reality show televisivo “O Aprendiz”.

Biden não mencionou expressamente o julgamento criminal em Nova York que começou esta semana e no qual Trump é réu, algo inédito para um ex-presidente dos Estados Unidos.

No entanto, em seu discurso, comparou-se várias vezes com Trump, e disse que as eleições de novembro representam uma disputa de “valores”.

“Donald Trump vê o mundo de uma forma muito diferente da sua e da minha”, disse Biden.

“Ele acorda todas as manhãs em Mar-a-Lago pensando em si mesmo e em como pode ajudar seus amigos bilionários a ganhar poder e controle, e a impor sua agenda extremista sobre o resto de nós”, afirmou o presidente democrata, em referência à mansão de Trump no estado da Flórida.

Os eleitores de Scranton, uma antiga cidade mineira, são exatamente o perfil que Biden precisa para vencer a eleição em estados pendulares – que não seguem uma tendência política definida – como a Pensilvânia.

O evento desta terça em sua cidade natal coincide com as pesquisas que mostram o mandatário alcançando Trump em intenção de voto, após meses comendo poeira do republicano.

Sua equipe de campanha tenta aproveitar o bom momento para conseguir uma vantagem, apoiando-se na arrecadação expressiva de fundos que conseguiu recentemente, muito acima do que o ex-presidente republicano obteve.

Trump “fala de eliminar impostos, e isso vai fazer com que eu perca o meu trabalho”, disse a consultora tributária Rose Williams, de 41 anos, que votará em Biden apesar de suas preocupações em torno da pobreza e do apoio do atual governo a Israel na guerra em Gaza.

Scranton foi o primeiro destino de um giro de três dias que também levará o presidente às cidades de Pittsburgh e Filadélfia.

© Agence France-Presse