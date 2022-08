Biden volta a apresentar teste negativo para a Covid após ‘rebote’ de remédio

Segundo o médico da Casa Branca, Kevin O’Connor, Biden deve continuar em isolamento, por precaução, até um segundo exame confirmar a ausência do vírus

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou um teste de Covid-19 neste sábado (6) que apresentou resultado negativo. No sábado passado (30), um outro exame havia dado resultado positivo, nove dias depois de uma infecção pelo coronavírus e três após o primeiro teste negativo que o permitiu deixar o isolamento.

Segundo o médico da Casa Branca, Kevin O’Connor, Biden deve continuar em isolamento, por precaução, até um segundo exame confirmar a ausência do vírus no organismo. Ele acrescentou que o presidente está se sentindo bem.

Os resultados positivos dos últimos dias vinham sendo interpretados pela equipe que cuida da saúde do democrata como um possível “efeito rebote” do tratamento com Paxlovid. Em estudos, isso foi experimentado por alguns pacientes. O Paxlovid é usado para reduzir o risco de consequências graves da doença e hospitalizações; ele bloqueia uma enzima de que o vírus precisa para se multiplicar.

Em maio, relatório do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) apontou que o efeito rebote não representa uma reinfecção pelo vírus nem resistência ao remédio. Biden, que nos últimos dias apresentou tosse leve, manteve o ritmo de trabalho, com reuniões virtuais, pronunciamentos feitos ao ar livre e uso de máscara.