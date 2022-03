Sanções impostas já estão tendo ‘impacto profundo’ sobre Rússia, diz Biden

Biden disse que os EUA estão buscando manter “a mais forte campanha unificada de impacto econômico” da história contra o presidente russo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 3, que as penalidades impostas por seu país e aliados já estão tendo um “impacto profundo” sobre a Rússia. Em encontro com membros de seu Gabinete, o líder americano anunciou sanções adicionais contra as oligarquias russas, suas famílias e associados próximos.

“O objetivo era maximizar o impacto sobre Putin e a Rússia e minimizar os danos sobre nós e nossos aliados e amigos em todo o mundo”, afirmou Biden. “Vamos continuar a apoiar o povo ucraniano com assistência direta”, acrescentou.

Biden disse que os EUA estão buscando manter “a mais forte campanha unificada de impacto econômico” da história contra o presidente russo, Vladimir Putin, por sua invasão da Ucrânia.

Estadão Conteúdo