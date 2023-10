Biden pedirá ao Congresso US$ 100 bilhões para Ucrânia, Israel, Taiwan e crise migratória

O pedido acontece em um momento em que o Congresso segue paralisado porque os legisladores não conseguem entrar em consenso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedirá ao Congresso um pacote de US$ 100 bilhões (US$ 500 bilhões) para a Ucrânia, Israel, Taiwan e a crise migratória na fronteira com o México, afirmou à AFP uma fonte próxima ao processo.

O pedido acontece em um momento em que o Congresso segue paralisado porque os legisladores não conseguem entrar em consenso para eleger um novo presidente da Câmara dos Representantes, de maioria republicana.

