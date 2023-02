Biden ordenou abater objeto que sobrevoava o Alasca

O objeto era menor que o grande balão chinês que cruzou os EUA na semana passada e foi derrubado no sábado por um caça no Atlântio

Um caça americano derrubou, nesta sexta-feira (10), um objeto não identificado sobre o Alasca, embora sejam desconhecidas tanto sua finalidade quanto sua origem.

“O presidente [americano] ordenou às forças militares que derrubassem o objeto”, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby. O incidente ocorreu, disse, por volta das 19h30 GMT (16h30 de Brasília).

O objeto era muito menor que o grande balão chinês que cruzou os Estados Unidos na semana passada e foi derrubado no sábado por um caça na costa do Atlântico, explicou Kirby.

Era “aproximadamente do tamanho de um carro pequeno” e voava a cerca de 40 mil pés (cerca de 12 mil metros), afirmou. Foi abatido no norte do Alasca, próximo à fronteira com o Canadá, e caiu na água gelada, o que facilitará sua recuperação.

“Esperamos recuperar os restos, uma vez que caíram não só em nosso espaço territorial mas também no que acreditamos ser água congelada”, afirmou. Biden mandou derrubá-lo porque poderia ser “uma ameaça razoável” para a aviação.

Kirby esclareceu, porém, que ainda não se sabe nada sobre o objeto. “Não sabemos a quem pertence, se a um Estado ou a uma empresa”, disse. “Não entendemos o propósito”, acrescentou.

O Exército americano enviou um avião para observar o objeto antes que fosse derrubado e “a avaliação do piloto foi que não estava tripulado”, declarou.

© Agence France-Presse