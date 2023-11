Biden diz a Obrador que EUA não têm limites para avançar na cooperação com o México

“O México tem trabalhado intensamente com os Estados Unidos em questões muito importantes, como o controle de fronteiras”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que os dois países “não têm limites” para avançar a cooperação entre eles. “O México tem trabalhado intensamente com os Estados Unidos em questões muito importantes, como o controle de fronteiras”, destacou Biden.

Ele apontou que o governo de López Obrador está atuando com sua administração para conter a produção de fetanol, que provoca muitas mortes de norte-americanos pelo uso de opioides, e destacou que contaria a ele a conversa que teve com o presidente da China, Xi Jinping, sobre o tema. “Eu não poderia ter um melhor parceiro no México do que o senhor, presidente López Obrador.”

Na sequência das declarações, os dois chefes de Estado passaram a realizar uma reunião bilateral no âmbito da conferência da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), que ocorre em São Francisco, nos EUA.

Estadão Conteúdo