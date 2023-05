Biden cancela viagem à Ásia posterior ao G7 por crise da dívida

“Temos muito trabalho a fazer em pouco tempo”, afirmou McCarthy a jornalistas depois de negociações na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reduzirá parte importante de sua viagem à Ásia esta semana e retornará a Washington no domingo (21) para seguir negociando com os republicanos para evitar um default, segundo duas fontes com conhecimento de sua agenda.

O presidente americano cancelou as visitas a Austrália e Papua-Nova Guiné, mas ainda tem a intenção de comparecer à próxima reunião do G7 no Japão, acrescentaram as fontes, que pediram anonimato.

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, disse nesta terça-feira (16) que ainda há muito trabalho a fazer nas negociações para elevar o teto da dívida e evitar um default nos Estados Unidos.

“Temos muito trabalho a fazer em pouco tempo”, afirmou McCarthy a jornalistas depois de negociações na Casa Branca entre os líderes do Congresso e o presidente americano.

Já o presidente Biden se disse “otimista” sobre a possibilidade de se chegar a um acordo para evitar um default após negociar com os republicanos.

“O presidente enfatizou que, embora haja mais trabalho em uma série de temas difíceis, é otimista sobre o fato de que há um caminho para um acordo orçamentário bipartidário responsável se as duas partes negociarem com boa fé”, informou a Casa Branca em nota.

© Agence France-Presse