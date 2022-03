Biden afirma que Putin ‘está mais isolado do que nunca’

“Putin está agora mais isolado do mundo do que nunca”, disse Biden aos congressistas, em seu primeiro discurso do Estado da União

O mundo isolou Vladimir Putin por enviar forças russas para a Ucrânia, afirmou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta terça-feira, enfatizando que as sanções devastadoras “irão minar” a economia da Rússia e enfraquecer o seu Exército. “Putin está agora mais isolado do mundo do que nunca”, disse Biden aos congressistas, em seu primeiro discurso do Estado da União, acrescentando que o líder russo “não tem nem ideia do que está por vir” em termos de sanções econômicas. O presidente também atacou o entorno de Putin, os oligarcas e “líderes corruptos” que, segundo ele, desviaram bilhões de dólares, dizendo que irão confiscar “seus iates, seus apartamentos de luxo e seus aviões privados”. © Agence France-Presse