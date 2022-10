Bico de avião é destruído em tempestade durante voo do Brasil ao Paraguai

A companhia aérea confirmou que a aeronave teve o bico destruído, conforme mostram as imagens, e também avarias no para-brisa

Francisco Lima Neto

Um voo da Latam passou por uma tempestade no trajeto de Foz do Iguaçu para Assunção, no Paraguai, sofreu diversas avarias na fuselagem e teve o bico destruído, na última quarta-feira (26). A aeronave declarou situação de emergência. Segundo a Latam Airlines Paraguai, nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido.

A rota original do voo LA1325 era de Santiago, capital do Chile, até Assunção, capital do Paraguai. Porém, devido às más condições meteorológicas em Assunção, o trajeto foi desviado para o aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná, onde o avião pousou às 18h43.

Com a melhora das condições em Assunção, a aeronave retomou a sua rota para a capital paraguaia, mas enfrentou condições climáticas severas durante o voo, o que exigiu um pouso de emergência em Assunção às 23h09 (hora local).

A companhia aérea, por meio da assessoria, confirmou que a aeronave teve o bico destruído, conforme mostram as imagens, e também avarias no para-brisa.

Não houve feridos entre os passageiros e a tripulação, informou a companhia, que afirmou que todos foram imediatamente atendidos pelas equipes de solo quando chegaram ao Paraguai. “As condições climáticas do voo causaram danos na fuselagem da aeronave e impactaram as operações. Para a linha aérea, qualquer evento relacionado à segurança de voo é considerado grave”, afirmou a Latam Airlines Paraguai.

A empresa disse que lamenta a situação vivida pelos passageiros e que está em contato com todos eles para prestar o apoio necessário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não foi informado o número de passageiros e tripulantes do voo, mas a companhia declarou que, seguindo os regulamentos aeronáuticos, está colaborando com a investigação das autoridades competentes sobre o incidente.