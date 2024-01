BHP desvia rotas de carregamentos para evitar Mar Vermelho

Estas empresas responderam a um aumento acentuado nos ataques de drones e mísseis por parte dos Houthis, um grupo rebelde baseado no Iêmen

A gigante da mineração BHP Group está desviando a rota de quase todos seus carregamentos da Ásia para a Europa com a intenção de evitar o Mar Vermelho, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, o mais recente sinal de como os ataques do grupo Houthi na região afetaram o comércio global.

A decisão segue movimentos semelhantes de empresas como Shell, BP e Qatar Energy. Estas empresas responderam a um aumento acentuado nos ataques de drones e mísseis por parte dos Houthis, um grupo rebelde baseado no Iêmen.

Os embarques da BHP originários da Ásia chegam agora à Europa através de uma rota mais longa que passa pelo Cabo da Boa Esperança ao sul da África, de acordo com as fontes.

Especialistas do setor dizem que esta rota acrescenta nove dias e vários milhares de milhas náuticas à viagem, em comparação com a passagem mais direta pelo Mar Vermelho, que leva ao Canal de Suez.

As remessas desviadas transportam petróleo, granéis sólidos e produtos de infraestrutura, disseram as pessoas.

Estadão Conteúdo