Bessent diz que qualquer preocupação em relação a Hassett no Fed é ‘absurda’

São Paulo, 17 – O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que qualquer preocupação em relação ao conselheiro Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, é “absurda”, em comentários para jornalistas nesta quarta-feira, 17. O comentário acontece enquanto Hassett disputa a cadeira da presidência do Federal Reserve (Fed) a partir de maio de 2025, sendo considerado um dos favoritos para suceder Jerome Powell.

“Hassett é muito qualificado, é um economista com PhD e com visões próprias. Ele, assim como outros candidatos, seria uma ótima escolha para o Fed”, disse.

Em relação às “Contas de Trump” (Trump Accounts), o programa de poupança para crianças americanas, ele destacou que a iniciativa pode ajudar a garantir que todos os americanos possuam papéis no mercado acionário. Segundo ele, atualmente, 38% dos americanos não possuem ações e o objetivo da administração republicana “é zerar esse número”.

Bessent também destacou que prevê que a decisão do Supremo Tribunal no caso sobre as tarifas “será repleta de nuances”.

Estadão Conteúdo