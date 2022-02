Bento 16 pede perdão e admite erros da igreja ao lidar com abuso sexual na Alemanha

“Eu tive grandes responsabilidades na Igreja Católica. Minha dor é ainda maior pelos abusos e os erros que aconteceram durante meu mandato”

O papa emérito Bento XVI pediu perdão, nesta terça-feira (8), pela violência sexual cometida pelo clero, mas negou ter acobertado padres que cometiam tais abusos quando era arcebispo de Munique.

Em uma carta divulgada pelo Vaticano, três semanas após a publicação de um relatório independente na Alemanha que acusou Bento XVI de inação diante dos abusos cometidos no arcebispado de Munique, o papa emérito afirma que nunca acobertou as agressões quando tinha “grandes responsabilidades na Igreja Católica”.

“Só posso expressar a todas as vítimas de abusos sexuais minha profunda vergonha, minha grande dor e meu sincero pedido de perdão”, escreveu o papa emérito.

“Em todos os meus encontros com vítimas de abusos sexuais por parte de padres (…) percebi em seus olhos as consequências de uma grande culpa e aprendi a entender que nós mesmos caímos dentro desta grande culpa quando a negligenciamos ou quando não a enfrentamos com a decisão e responsabilidade necessárias, como já aconteceu e acontece muitas vezes”, afirmou na carta.

O cardeal Joseph Ratzinger foi arcebispo de Munique de 1977 a 1982, e papa de 2005 a 2013.

“Maior é minha dor pelos abusos e erros que aconteceram durante o tempo de minha missão nos respectivos lugares”, acrescenta o papa emérito, que se declara “consternado”.

O relatório publicado na Alemanha sobre os abusos sexuais contra menores de idade no arcebispado de Munique e Freising critica o então cardeal Ratzinger, que teria sido informado sobre as agressões cometidas por um padre, Peter Hullermann.

Em um documento também divulgado nesta terça-feira pelo Vaticano, conselheiros do papa emérito rebateram as acusações apresentadas no relatório alemão, que analisaram de maneira detalhada.

“Quando foi arcebispo, o cardeal Ratzinger não esteve envolvido em tentativas de dissimular abusos”, afirmam os quatro conselheiros, antes de destacar que o relatório tem informações “inexatas”.

Em sua carta, o papa emérito também agradece seu sucessor, papa Francisco, pela “confiança, apoio e orações que me expressou pessoalmente”.

