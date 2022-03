Belarus vota contra resolução da ONU e critica sanções e envio de armas à Ucrânia

Foi nas regiões separatistas no leste da Ucrânia onde a guerra começou, há uma semana

Aliada próxima de Moscou, a Belarus votou contra a resolução aprovada pela Assembleia-Geral da ONU nesta quarta-feira (2) que condena a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O representante do país nas Nações Unidas, Valentin Ribakov, afirmou que as autoridades em Kiev não quiseram se sentar para negociar com separatistas em Donetsk e Lugansk e “recusaram-se a levar em contar os legítimos interesses” dessas regiões, o que provocou uma guerra civil que se estende há oito anos, que deixou civis idosos, mulheres e crianças mortos, acusou o país. Foi nas regiões separatistas no leste da Ucrânia onde a guerra começou, há uma semana.

O diplomata também fez referência às acusações de complacência do governo ucraniano com grupos neonazistas e disse que “a comunidade internacional não percebeu que qualquer faísca de neonazismo em qualquer país precisa ser extinta.” Também acusou as potências ocidentais de adotar padrões duplos de acordo com o país em jogo, e afirmou que os Estados Unidos e seus aliados vitimaram “centenas de milhares de pessoas” na Iugoslávia, Iraque, Líbia e Afeganistão.

O país também criticou o envio de armas à Ucrânia, afirmando que isso teria elevado o nível de violência e assaltos, segundo ele, e disse que as sanções econômicas podem impedir a exportação de fertilizantes da Belarus, o que “vai levar a uma piora econômica, a problemas sociais e ao aumento da fome nos seus próprios países”.

Apesar de assumir um discurso pró-Moscou, o diplomata afirmou que “rejeita categoricamente” as acusações de que teriam promovido ataques à Ucrânia, e afirmou que o ditador Aleksandr Lukachenco “pessoalmente está trabalhando duro para garantir o contato entre os lados russo e ucraniano” -as negociações de cessar-fogo acontecem na Belarus.

Além da Belarus, também votaram contra a resolução a Coreia do Norte, Eritreia, Rússia e Síria.