BBC suspende serviço de jornalismo na Rússia; outros veículos adotam medida similar

A emissora pública britânica BBC anunciou nesta sexta-feira (4) a suspensão do trabalho de seus jornalistas na Rússia depois que o Parlamento russo aprovou uma legislação que prevê penas severas para a publicação de “informações falsas” sobre o exército russo e a invasão da Ucrânia.

A medida foi seguida por outros veículos de comunicação internacionais.

Deputados da Câmara baixa do Parlamento russo (Duma) aprovaram por unanimidade uma emenda que prevê penas de até 15 anos de prisão se divulgarem informações que tentem “desacreditar” as forças armadas.

Outra emenda aprovada nesta sexta-feira contempla punições para quem pedir “sanções contra a Rússia” logo quando o país enfrenta grandes penalidades dos países ocidentais pela invasão da Ucrânia.

“Esta legislação parece criminalizar o processo de jornalismo independente. Ela nos deixa sem escolha a não ser suspender temporariamente o trabalho de todos os jornalistas da BBC News e sua equipe de apoio na Federação Russa enquanto avaliamos todas as implicações”, disse o diretor-geral da emissora, Tim Davie.

Ele disse que não queria “expor seus jornalistas ao risco de processos criminais simplesmente por fazerem seu trabalho”. No entanto, “nosso serviço de notícias da BBC em russo continuará operando de fora da Rússia”, disse ele.

Comprometidos em “tornar informações precisas e independentes para o mundo inteiro, incluindo os milhões de russos que usam nossos serviços de notícias”, seus jornalistas “na Ucrânia e em todo o mundo continuarão a relatar a invasão da Ucrânia”, explicou.

Bloqueado pelas autoridades russas na sexta-feira, o site de notícias em russo da BBC viu sua audiência mais que triplicar desde o início da invasão, para uma média de 10,7 milhões de visitas por semana, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Por sua vez, o número de visitantes na Rússia do site em inglês bbc.com subiu 252%, chegando a 423.000 na semana passada.

Outra emenda apresentada esta sexta-feira no Parlamento russo contempla sanções para quem pede “sanções contra a Rússia”, justamente quando o país enfrenta grandes penalidades de países ocidentais pelo ataque à Ucrânia.

Outros veículos

Mais tarde, a agência Bloomberg News anunciou a suspensão do trabalho de seus jornalistas na Rússia após a aprovação da nova legislação.

“Com grande pesar, decidimos suspender temporariamente nosso trabalho de compilação de informações na Rússia”, escreveu seu redator-chefe, John Micklethwait, em artigo publicado em sua página na internet.

“A mudança no código penal, que parece desenhado para transformar qualquer jornalista independente em um criminoso por mera associação, impossibilita continuar com qualquer aparência de jornalismo normal dentro do país”, apontou.

A emissora noticiosa americana CNN anunciou, por sua vez, a suspensão da transmissão de seus programas na Rússia enquanto “continua avaliando a situação”.

A emissora pública do Canadá também anunciou nesta sexta a decisão de suspender “temporariamente” o trabalho de seus jornalistas na Rússia por causa da nova lei.

“Com o objetivo de garantir a segurança de nossos jornalistas e nossos funcionários (…) em Moscou, suspendemos temporariamente nossas atividades jornalísticas na Rússia, enquanto esclarecemos o alcance desta nova lei”, explicou em um comunicado a CBC/Radio-Canada.

O grupo se disse “fortemente preocupado” e avaliou que a lei “busca criminalizar a cobertura jornalística neutra e imparcial da situação atual na Ucrânia e na Rússia”.

“Unimos nossa voz à de outras mídias para apoiar a liberdade de imprensa e o direito dos cidadãos a ter informações confiáveis e independentes”, acrescentou.

Também nesta sexta, Moscou bloqueou o Facebook e começou a “restringir o acesso” ao Twitter. Na véspera, a emblemática estação de rádio Ekho Moskvy (Eco de Moscou) tinha anunciado sua dissolução e a emissora de TV independente Dodj informou a suspensão de suas atividades, após o bloqueio de seus sites.

© Agence France-Presse